梅雨の合間の青空が広がった11日、三重県菰野町では園児たちがサツマイモの苗の植え付け作業を体験しました。子どもたちに畑での作業を通して食べ物のありがたさや自然との関わりを感じてもらおうと、自動車販売会社のネッツトヨタノヴェル三重が店舗の近くにある、たいりん保育園と毎年行っているものです。今年は4歳児と5歳児の園児たちがサツマイモの植え付けに挑戦しました。植えるのは作りやすくて甘味の強い「紅はるか」とな