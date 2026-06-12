私はモモカ。スマホに入っていた写真と質問で、夫アサヒの偽りのイクメン具合を徹底的に暴きました。離乳食の進度も子どもの好きな遊びも答えられないアサヒの無知と、息子ヨシユキの「パパは遊んでくれない」という証言により、親戚中の冷ややかな視線がアサヒに注がれます。不都合を私の性格のせいにする義母と、責任転嫁を繰り返すアサヒ。そんなふたりに対して、私は「本当にお似合いの親子」と冷たく言い放ちました。嘘と甘や