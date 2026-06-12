〜 2026年1-5月「デイサービス事業者」倒産動向 〜地域の介護サービスを支える「デイサービス事業者」の倒産が急増している。2026年1-5月の累計は27件（前年同期比68.7％増）に達し、すでに2000年以降の上半期（1-6月）の最多件数25件を抜いた。デイサービス業界は、単なる「預かり型」から、機能訓練や重度化防止のようにコンセプトが多様化し、競争が激しさを増している。また、介護士などの人手不足が慢性化し、燃料代や水