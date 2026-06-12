＜オキュネットクラシック初日◇11日◇タスコサGC ラパロマC（テキサス州）◇7091ヤード・パー70＞米男子下部ツアー（コーン・フェリーツアー）は、第1ラウンドが終了した。【写真】どんな効果がある？ 石川遼の“独特すぎる”練習法2人が出場する日本勢がそろって好発進した。石川遼は5バーディ・1ボギーの「66」をマーク。4アンダーで首位と2打差の2位タイにつけた。杉浦悠太も、7バーディ・4ボギーの「67」で3アンダー。5位タ