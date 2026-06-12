元AKB48でタレント、実業家の小嶋陽菜（38）が12日までに自身のインスタグラムを更新。イタリア・ベネチアでの旅のショットを披露した。これまでの投稿でイタリアを旅していると明かしていた小嶋は「Venezia」と書き出し、運河を航行する船上での清楚なワンピースでのショットをアップ。「人生で2度目のベネチア」と記した。小嶋の投稿に、フォロワーからは「可愛いです」「リアルディズニープリンセス！！どこにいても絵