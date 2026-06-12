ボスニア・ヘルツェゴビナとの1次リーグ初戦を前に、記者会見するカナダのマーシュ監督（左）＝11日、トロント（共同）【トロント共同】カナダのマーシュ監督が11日、負傷からの回復を目指す主将のDFデービスがボスニア・ヘルツェゴビナとの1次リーグB組初戦を欠場することを明らかにした。試合会場のトロントで行われた前日会見で「MRI検査の結果は良かった。ほぼ完治しているが、出場できない」と述べた。バイエルン・ミュン