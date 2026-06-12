大勢の人が見守る中、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられるH3ロケット6号機＝12日午前9時54分宇宙航空研究開発機構（JAXA）は12日、主力ロケット「H3」6号機を鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げた。順調に飛行し、約15分後に超小型衛星の分離を開始した。6号機は液体燃料の主エンジン3基のみで固体燃料の補助ロケットがない「3―0形態」という新タイプの試験機。液体燃料エンジンのみの大型ロケット打ち上げ