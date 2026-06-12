TBSの野村彩也子アナウンサー（28）が12日までに自身のインスタグラムを更新。ポニーテール＆スポーティーな私服コーデショットを投稿した。自身のインスタグラムで「Sporty & Chill」と題してつづり始めた。「スポーツウェア大好き運動しないとね」とポニーテール＆アディダスの青ジャージ私服コーデショットを投稿した。ネットでは「可愛すぎる」「似合ってる」「クールだね！」「格好良くて綺麗」「何でも似合うね