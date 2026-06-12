俳優、そしてソロアーティストRYOKI MIYAMAとして活躍中で、実業家としても注目されている三山凌輝（元BE:FIRST）が、30万円で購入したアート作品を査定に出すも、まさかの査定額にツッコミを入れる場面があった。【映像】三山凌輝が査定に出したアート作品6月11日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #3』（ABEMA）が放送され