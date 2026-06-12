キオクシアHDの看板＝5月、東京都港区12日の東京株式市場で、半導体大手キオクシアホールディングス（HD）の時価総額が一時44兆円を超えてトヨタ自動車を追い抜き、初めて首位に浮上した。人工知能（AI）の普及に伴うデータセンター（DC）需要を取り込み、投資家の期待を集めた。前日の米国株式市場でAI半導体銘柄が値を上げた影響が東京市場にも波及し、キオクシアへの買いも膨らんだ。トヨタは43兆円台で推移した。