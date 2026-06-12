【モデルプレス＝2026/06/12】TBSで毎週月曜〜金曜あさ8時から生放送、お茶の間に笑いを届けているライフアイデア発見バラエティ『ラヴィット！』。この番組発の音楽フェス「LOVE IT! ROCK」が、今年も開催されることが決定した。【写真】25歳美人アナ「板についてる」"ドラゴンボール”孫悟空コスプレ◆「LOVE IT! ROCK」開催決定通算4回目となる今年は8月22日、お馴染みの聖地「国立代々木競技場 第一体育館」にて、過去最大級の