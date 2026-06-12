【モデルプレス＝2026/06/12】Snow Manの向井康二が、6月12日公開の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』に出演することが解禁された。【写真】Snow Man「おそ松さん」衣装でTGC降臨◆向井康二、“旧・おそ松”役で映画出演2022年にSnow Man主演で公開された、映画『おそ松さん』。前作ではまさかの実写映画化の発表に大きな話題となり、お茶の間を爆笑の渦に巻き込んだ。そんな実写第1弾となる『おそ松さん』から向井が、実写