内臓脂肪はお酒を飲みながらでも落とせる！お酒を飲んでも太らない4つのコツとは 内臓脂肪がつきにくいお酒の飲み方 「痩せるなら、お酒はガマン」と思われがちですが、そんなことはありません。内臓脂肪はお酒を飲みながらでも落とすことができます。ポイントはお酒とおつまみの選び方。お酒を飲むと太る理由を知って、痩せる習慣を身につけましょう。 ●お酒を飲んでも太らないコツ肝臓がアルコールを分解する際、体