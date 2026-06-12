プロ野球公式記録員が1軍デビューするには4～5年かかる！ プロ野球の記録員として1軍公式戦デビューまで 公式記録員としてデビューするまでは、4～5年かかる。 最初は先輩と一緒に、ファームを中心に1カ月に40試合くらいつけて練習する。とにかく数をこなして慣れることが大事だ。 【出典】『少年野球 スコアのつけ方』監修/一般社