SX50 エミライは、新たに日本で取り扱う英Cambridge Audioの製品として、パッシブ型のブックシェルフスピーカー2モデルを7月から順次発売する。価格はオープンで、ペアでの市場想定価格は「SX50」が44,000円前後、「SX60」が68,200円前後。 SX60 Cambridge Audioは、1968年に英国ケンブリッジで創業した独立系オーディオブランド。半世紀以上にわたり「音楽に忠実な、純粋かつ自然な音の再現」