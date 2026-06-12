米国立ハリケーンセンター（ＮＨＣ）によると、メキシコ湾で熱帯性低気圧が発生する兆候が確認されている。この兆候は今年のハリケーンシーズンに入ってから初めて。ハリケーンの元となる熱帯性低気圧が発生する可能性は今のところ低いと想定されているが、イラン戦争が終わらずハリケーンによって米石油関連施設が集中する米メキシコ湾岸が混乱すると、世界にはより大きな混乱が波及しそう