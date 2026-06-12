シンガポール発のスマートアイウェアブランド「Amphium」は、耳をふさがないオープンイヤー設計と音声認識を融合させたというスポーツ向けオーディオグラス「Amphium Stereo」を、6月12日から予約販売する。通常価格は19,800円だが、予約価格として15,800円でも販売する。 Amphiumは、スポーツシーンをより快適でスマートにする高機能テクノロジーアイウェアの開