俳優の柄本佑主演、坂西未郁監督の長編デビュー作『メモリィズ』が、「第25回トライベッカ映画祭」（6月3日〜14日）インターナショナル・コンペティション部門でフィクション部門最優秀新人長編監督賞を受賞した。日本人監督の同賞受賞は史上初の快挙となる。【画像】映画『メモリィズ』メイキング写真本作は、本日（6月12日）より東京・新宿ピカデリー、ユーロスペースほか全国で公開。劇場公開初日に朗報が飛び込んできた。