【ヤマヒロのぴかッと金曜日】人生の転機というものは、いつどのような形で訪れるかわからない。たとえチャンスが巡ってきても「もう若くないさ」などと何かと理由をつけて尻込みしがちだ。モノにするには、行動を起こせるかどうかにかかっている。この春、一人の演歌歌手が誕生した。滝あつし６０歳！遅咲きも遅咲き、還暦デビューである。ＭＢＳラジオのフロアに貼ってあった一枚のポスターに目が留まった。「滝あ