義父の「嫁は口答えするな」という言葉に5年間耐え続けてきた女性が、ある日ついに声を上げた。その瞬間、夫がとった行動とは--。理不尽な支配と、静かな転換点を描くエピソードをウーマンエキサイトからご紹介します。田中麻子さん（38歳・仮名）は--結婚して5年、義父の「嫁は口答えするな」という言葉を、呪文のように聞かされてきた。月に一度の義実家での夕食。席順は決まっていた。義父が上座、夫がその隣、麻子さんは台所と