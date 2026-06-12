松本尚サイバー安全保障担当相は12日の記者会見で、米新興企業アンソロピックが開発した最新人工知能（AI）「クロード・ミュトス」を念頭に、各府省庁がセキュリティー対策を講じる際のガイドラインを改定したと明らかにした。