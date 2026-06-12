記者会見する小泉防衛相＝12日午前、国会小泉進次郎防衛相は12日の記者会見で、インドネシアの首都ジャカルタを同日訪問し、シャフリィ国防相と会談すると発表した。実務者協議開始で合意した、海上自衛隊の「あさぎり型」護衛艦のインドネシア軍への輸出に関し「スピード感を持って議論を進めるべく、緊密な連携を確認したい」と述べた。シーレーン（海上交通路）の要衝に位置するインドネシアは戦略的に重要で「防衛協力強化