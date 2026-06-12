１２日に放送されたテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」ではこの日開幕したサッカーワールドカップを特集。解説としてサッカー大好き芸人が登場した。サッカーのユニフォームにリュックサック、レジ袋を下げて登場したのはカカロニのすがや。ブラジル、ロシア、カタールと３大会を現地で観戦しており、今回ももちろん現地観戦。１８年大会では、スタンドに飛び込んだボールをヘディングした姿が全世界に流れて話題となっ