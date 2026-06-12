世界各国の美しい港町や風景を伝える番組『港時間』。6月6日（土）の放送では、パラオ・ミューンズが特集された。【映像】パラオで先人の知恵を守り伝えるマリオさん500以上の島々からなるパラオ共和国。カヌーは島から島への大事な移動手段であり、生活の糧でもある漁業にも、欠かせないものだった。しかし、その数は減る一方だという。そんな失われゆく伝統をよみがえらせようと立ち上がったのが、エドウィン・マリオさんだ。マ