ＭａｃｂｅｅＰｌａｎｅｔは大幅安。年初来安値を更新した。１１日取引終了後、２７年４月期連結業績予想について売上高を５１０億円（前期比０．８％増）、営業利益を３０億円（同１７．８％減）と発表。配当予想は５５円（前期同額）とした。減益基調が続く見通しを示したことから、これが嫌気され売られている。 同時に発表した２６年４月期決算は、売上高が５０５億７９００万円（前の期比２．１％減）、営業利益が３