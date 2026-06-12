アインホールディングスは軟調。一時５．７％安の５６３３円まで下落した。１１日取引終了後に２６年４月期連結決算を発表し、売上高は６４７８億３４００万円（前の期比４１．８％増）、営業利益は２９８億３２００万円（同７６．８％増）だった。調剤薬局を手掛ける主力のファーマシー事業が好調だったほか、「アインズ＆トルペ」を運営するリテール事業も伸びた。 続く２７年４月期の売上高は７