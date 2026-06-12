コタが反発している。１１日の取引終了後に、毛髪の糖酸化現象を抑制する「糖酸化ダメージ抑制剤」に関する特許権を取得したと発表しており、好材料視されている。今後、糖酸化現象による毛髪の硬化や感触の低下の抑制につながる新規ヘアケア製品の開発へ活用する予定という。なお、２７年３月期業績への影響はないとしている。 出所：MINKABU PRESS