ＴＯＷＡは２００日移動平均線がサポートとなり、好業績見通しを背景に着実な株価上昇が見込めるだろう。同社は半導体製造装置メーカー。半導体チップを樹脂で保護する「モールディング装置」で世界トップクラスの実績を誇る。量産コストを低減させ、生産性を高めた新型装置の発売を８月に予定しており、今後の販売拡大に期待がかかる。 業績は回復に向かう見通しだ。２６年３月期はＡＩ・デӦ