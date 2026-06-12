午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９４４、値下がり銘柄数は５８０、変わらずは３２銘柄だった。業種別では３３業種中２６業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、ガラス・土石、電気機器、機械など。値下がりで目立つのは鉱業、サービス、陸運など。 出所：MINKABU PRESS