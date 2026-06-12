3人制バスケットボール「3x3」の新たな国際プロリーグとして、「RBL（ロイヤル・バスケットボール・リーグ）」が設立された。 3x3は、ストリートバスケットボールをルーツに持ち、2012年にFIBAが世界統一ルールを制定。東京2020オリンピックで正式競技として採用されたことを機に、世界的にも注目度を高めている。 RBLは、元プロバスケットボール選手で、3x3