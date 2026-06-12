ビジョナルが逆行安。同社は１１日の取引終了後、２６年７月期第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比２４．３％増の７３１億５７００万円、最終利益は同１３．２％増の１４２億１４００万円となった。大幅な増収増益となったものの、下期偏重の成長投資の影響があって、２～４月期は減益で着地した。会社側は通期計画に対して着実に進捗しているとの見方を示すものの、