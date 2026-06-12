「血圧が高いと言われたけど、毎月の治療費はどれくらいかかるの？」「薬を飲み続けると費用がかさんで家計が心配」といった不安を感じている方は少なくないのではないでしょうか。高血圧（本態性高血圧）は、生活習慣の見直しと薬による治療が長期にわたることが多いため、月々どれくらいの費用がかかるのかを早めに知っておくことは、治療を続けていくうえでも、家計管理のうえでもとても重要です。この記事では、通院費・薬代の