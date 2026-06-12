―本格化したAI相場、バブルどころかまだ入り口― （1）いま起きている異変、異常事態か歴史的出来事か 常識的観点では起こるはずのないことが頻発している。この異変はアノマリーか一過性か、それとも構造変化、歴史的変化なのか。 第一は、エヌビディア現象である。10年前まではゲーム用GPU（画像処理半導体）の専門メーカーであり、二級半導体企業と思われていたエヌビディア