12日10時現在の日経平均株価は前日比2553.03円（3.98％）高の6万6770.30円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は944、値下がりは580、変わらずは32と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を627.53円押し上げている。次いで東エレク が616.47円、ＳＢＧ が220.44円、キオクシア が143.61円、ファストリ が115.05円と続く。 マイナス寄与度は