H3ロケット6号機が12日午前9時53分ごろ、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。打ち上げから約16分後に搭載していた小型衛星6基のうち2基を分離。このあと残りの4基すべてを軌道に投入できれば宇宙輸送のミッションは成功となります。H3ロケットは2025年12月に8号機が失敗。再起をかけた今回の6号機は、補助ロケットがない新たな形態での挑戦です。当初は10日の打ち上げを予定していましたが、天候の悪化