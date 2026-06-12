サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会の日本代表メンバーで主将の遠藤航が負傷のためチームを離脱することが発表され、中国のサッカーファンからも注目を集めている。日本サッカー協会は12日、遠藤が負傷のためチームを離脱すると発表。2月に手術した左足の状態が悪化したという。遠藤はまた、X（旧ツイッター）のアカウントで日本代表からの引退を表明した。日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長は「本日、遠藤航選手がチ