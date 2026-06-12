全国人民代表大会常務委員会の趙楽際委員長は、日中の経済協力を進める日本国際貿易促進協会（国貿促）の会長を務めていた河野洋平元衆議院議長の逝去に際し、遺族にお悔やみの電報を送り、哀悼の意を表しました。趙委員長はその中で、「河野氏は日本のベテラン政治家であり、中国人民の古い友人でもあり、長い間中日友好に尽力されてきた。河野氏は1993年、当時の官房長官として『慰安婦』問題について『河野談話』を発表し、その