6月11日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の天気 梅雨前線は沖縄の南の方に停滞していて、九州付近は高気圧に覆われている状況です。前線の北側にある高気圧ということで、乾いた空気が入っていますので、カラッとした晴れの天気が続いています。今日も洗濯日和、布団などを干すにもいい天気となりそうです。最高気温は熊本市で29℃の予想です。上空の気温が低くな