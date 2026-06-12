TBS系「news23」でメインキャスターを務めるフリーアナウンサー小川彩佳は11日夜の放送の冒頭で、プロボクシング元WBC世界ライト級王者で、6月2日に肺炎のために亡くなったことが同日発表されたタレントのガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんを追悼した。番組では、ガッツ石松さんの訃報（ふほう）を、冒頭で伝え、プロボクサー時代の戦歴や、引退後のタレント活動のほか、出身の栃木県で親交があった関係者らコメント