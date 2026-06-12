ミュージシャンのダイアモンド☆ユカイ（64）が、12日までにブログを更新。元ボクシング世界王者のタレント、ガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんの訃報を受け、追悼した。ユカイは「ガッツ石松さんへ」との見出しを付け、「栃木・佐野に住んでいた頃、僕にとても優しく声をかけてくださったことを、決して忘れません。ボクシングを習っていたこともあり、学生時代にテレビで観た『幻の右』は本当にカッコよくて……。