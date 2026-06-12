中国外務省は、南シナ海の領有権を争って対立するフィリピンのテオドロ国防相に対し、入国禁止などの制裁を科したと発表しました。中国外務省は11日、「中国に関する誤った主張を繰り返し、中国の正当な利益を損ない、中国とフィリピンの関係を破壊している」として、フィリピンのテオドロ国防相に制裁を科すと発表しました。制裁ではテオドロ国防相と家族の中国への入国と、中国国内の組織や個人との取り引きなどを禁止するとして