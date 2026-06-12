中京テレビの平山雅アナウンサー（35）が、12日までにインスタグラムを更新。第2子となる次女を出産したことを報告した。平山アナは「先日、第二子となる元気な女の子を出産しました」と報告。生まれたばかりの愛娘とともに撮影した家族写真を公開し「4人家族となり、にぎやかで慌ただしくも愛おしい日々を送っています」とつづった。続けて「新生児、すべてに一生懸命な姿が可愛い次女。入院中から我慢して頑張ってくれて、毎日私