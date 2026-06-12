11日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏が、ソフトバンク・海野隆司について言及した。海野は2−2の6回一死一、三塁で、阪神・高寺望夢の打席中、二塁盗塁を試みた一塁走者・島田海吏を二塁盗塁刺すと、攻撃でも2−2の7回一死一塁の第3打席、畠世周の初球をきっちりと送りバントを決め、続く牧原大成が決勝の適時打に繋げた。大矢氏は「キャッチャーの海野がセカンドで刺した場面があ