6月11日発表 マイクロソフトは、Xbox Series X|S/PC用オープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6」において、一部のプレーヤーで不具合が発生していることを発表した。 この不具合は、セーブデータの進行状況が失われる、またはリセットされるというもの。同社が現在調査を行なっているが、該当するプレーヤーは、できるだけ早めに