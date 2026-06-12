ドジャース番組ホスト、ヴァセイ氏がXで報告米大リーグ・ドジャースは11日（日本時間12日）、敵地パイレーツ戦に臨んだ。この試合前には、デーブ・ロバーツ監督の一時離脱が判明。その理由に喝采が寄せられている。ドジャースはパイレーツとの3連戦を終えると、12日（同13日）からはホワイトソックスとの敵地3連戦が待ち受ける。地元ラジオ局「KLAC」のドジャース番組でホストを務めるデビッド・ヴァセイ氏はXで、ロバーツ監督