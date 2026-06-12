「こんなの欲しかった！」と思わず言いたくなるような、日常のちょっとしたストレスを解消してくれる便利グッズが【3COINS（スリーコインズ）】から登場。今回は、FTN編集部レポーターのともが実際に使用したアイテムをご紹介します。ぜひリアルな使用感をチェックしてみて。 洗顔時の「袖びしょびしょ問題」に 【3COINS】「吸水アームバンド」\330（税込） 洗顔で、水が腕をつたって