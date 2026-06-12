筆者の友人・M美は、年下の夫が子どものように振舞うことに頭を悩ませていました。体調の悪いM美を見ると、なぜか必ず自分も具合が悪くなる夫。ある日その理由を聞いたM美は、心底呆れ果ててしまったそうです。 子どものような夫 私は5歳年下の夫と高校3年生の娘、中学2年生の息子の4人家族です。だいぶ親離れしてきた子どもたちとは反対に、夫が子どものように振舞うことに悩んでいました。家事・育児を手伝わないのは当た