法改正が招く「合法乗っ取り」今春、マンションの管理運営を巡って大きな法改正が行われたが、専門家からは「所有者にとって諸刃の剣になる」と指摘する声があがっている。気づかないうちに管理組合の「乗っ取り」が起こり得る可能性が懸念されているのだ。マンションの大規模修繕における施工業者や管理会社による談合、組合員への「なりすまし」が危惧されているが、今回の法改正を受けて老朽物件の建て替えにおける決議のハード