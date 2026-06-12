韓国の男性グループ・SEVENTEENの新ユニットV8が、29日にリリースするファーストミニアルバム「V8 」のティザー映像を公開した。ディエイトとバーノンによるV8は9日、コンセプトティザー映像「peek at V8」をYouTubeやSEVENTEENの公式SNSなどで公開した。 【写真】SEVENTEENのディエイトとバーノン 「V8をのぞき見る」という意味のタイトルが付けられた、およそ30秒間のその映像