冷凍食品市場は、過去10年間で2倍に拡大しているとされる。興味深さを覚え覗いてみた。【こちらも】カレー粉から100年企業へヱスビー食品に見る“祖業と成長”の現在地日本冷凍食品協会が『物価上昇の中でも、購入量が増えた食品のトップは「冷凍食品」』と題するレポートをリリースしていた。通読した。月に1回以上、冷凍食品を利用する20歳以上の男女1500人を対象とした調査結果だと言う。ちなみに食品の値上げにより購